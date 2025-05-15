14 червня у Вашингтоні відбудеться грандіозний військовий парад, присвячений 250-річчю Армії США, який також співпаде з 79-м днем народження президента Дональда Трампа. Цей захід обіцяє бути вражаючим, адже вулицями столиці проїдуть танки, відбудеться авіашоу та історична реконструкція. Інформацію про подію оприлюднило видання USA TODAY, яке отримало детальні документи щодо організації параду.

У параді візьмуть участь 120 одиниць військової техніки, серед яких танки Abrams, бойові машини Bradley та самохідні гаубиці Paladin. Над Національною алеєю пролетять літаки часів Другої світової війни, такі як бомбардувальник B-17 і винищувач P-51 Mustang, а також сучасні гелікоптери Apache, Black Hawk і Chinook – всього близько 50 одиниць авіації.

Військові з усіх куточків країни будуть розміщені в будівлі Міністерства сільського господарства, де їм забезпечать триразове харчування, включаючи два сухі пайки та одну гарячу страву, а також добову надбавку в розмірі 50 доларів.

Деякі представники Демократичної партії висловлюють занепокоєння, звинувачуючи Трампа у використанні цього заходу для політичного піару. Проте сам президент запевняє, що парад є святом «найвеличнішої армії у світі», а витрати на його проведення вважає «дрібницею в порівнянні з отриманою вигодою».

Очікується, що загальні витрати на організацію параду складуть не менше 30 мільйонів доларів, але можуть зрости до 45 мільйонів.

Однією з особливостей заходу стане історична реконструкція, де солдати з’являться у формі різних епох. Проте, як зазначають журналісти, знайти автентичний одяг часів війни 1812 року виявилося досить складно.

Парад розпочнеться перед трибуною Дональда Трампа на Авеню Конституції, південніше Білого дому, приблизно о 18:00. Очікується, що Трамп особисто очолить церемонію приймання новобранців на службу. Завершиться подія святковим феєрверком після заходу сонця, що додасть урочистості цьому важливому дню.