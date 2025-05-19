На Сумщині сержанта військової частини засудили до 10 років позбавлення волі за привласнення та продаж військового майна, загальна вартість якого перевищує 4,5 мільйона гривень. Суд визнав його винним у зловживанні службовим становищем, а сам обвинувачений повністю визнав свою провину. Цю інформацію оприлюднили в Офісі генерального прокурора.

Згідно з даними прокуратури, військовослужбовець, який служив у штурмовій роті, займав посаду сержанта з матеріального забезпечення. Йому було доручено зберігати військове майно, серед якого були прилади нічного бачення та тепловізори.

Однак, замість того, щоб належно обліковувати та зберігати отримане майно, сержант вивіз частину з нього до свого тимчасового місця проживання. Після цього він запропонував чотири прилади своєму знайомому, здійснив їх продаж і отримав за це 430 тисяч гривень.

Такі дії військовослужбовця завдали державі значних матеріальних збитків, які склали понад 4,5 мільйона гривень. Під час досудового розслідування вдалося відшкодувати більше 3 мільйонів гривень. Під час судового процесу обвинувачений підтвердив свою провину у всіх обвинуваченнях.