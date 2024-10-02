Про це повідомили у Центрі протидії корупції.
Зазначається, що на початку серпня ЦПК виявив у Луганського фейковий ступінь доктора філософії, а також той факт, що член ВККС отримав з держбюджету доплат на понад 160 тисяч гривень за наявність цього “ступеня”.
На основі заяви ЦПК, 17 вересня 2024 року НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого шахрайства Луганського. Однак, ВККС не вдалося провести перевірку його наукової роботи: член комісії Руслан Мельник не підготував навіть матеріали для розгляду.
Луганський продовжує виконувати свої обов’язки, оцінюючи доброчесність суддів і беручи участь у відборі кандидатів, а також отримує понад 300 тисяч гривень щомісяця.
Також у ВРП повідомили, що ВККС не вносила подання на його звільнення. ЦПК закликає обидві інституції терміново перевірити інформацію про недоброчесність Луганського та ухвалити відповідні рішення.
- Інститут раку викинув з тендеру дешевшого конкурента Біркадзе, але АМКУ наказав його повернути
- Голова Центру протидії корупції Шабунін зафіксував на відео чоловіка, що постійно його переслідує
- Колишій заступник міністра оборони Резнікова Ростислав Замлинський, який погоджував контракт на “яйця по 17 гривень”, став послом з особливих доручень МЗС, — Центр протидії корупції