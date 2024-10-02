Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів досі не вжили заходів для відсторонення члена ВККС Володимира Луганського, у якого виявили фейковий ступінь доктора філософії.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Зазначається, що на початку серпня ЦПК виявив у Луганського фейковий ступінь доктора філософії, а також той факт, що член ВККС отримав з держбюджету доплат на понад 160 тисяч гривень за наявність цього “ступеня”.

На основі заяви ЦПК, 17 вересня 2024 року НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого шахрайства Луганського. Однак, ВККС не вдалося провести перевірку його наукової роботи: член комісії Руслан Мельник не підготував навіть матеріали для розгляду.

Луганський продовжує виконувати свої обов’язки, оцінюючи доброчесність суддів і беручи участь у відборі кандидатів, а також отримує понад 300 тисяч гривень щомісяця.

Також у ВРП повідомили, що ВККС не вносила подання на його звільнення. ЦПК закликає обидві інституції терміново перевірити інформацію про недоброчесність Луганського та ухвалити відповідні рішення.