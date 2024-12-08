Про це повідомляє SOVA з посиланням на прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Кобахідзе повідомив, що буде ухвалено відповідний закон, оскільки, за його словами, це необхідно для запобігання насильству під час мітингів.

“Такі закони діють у багатьох країнах-членах ЄС, і важливо ухвалити такі закони для запобігання насильству. Ми технічно організуємо все так, щоб відповідний закон був ухвалений до кінця наступного тижня. І щоб цей закон повністю був задіяний до кінця місяця”, – заявив прем’єр.

Кобахідзе також засудив напад на знімальну групу опозиційного телеканалу “Пірвелі”, на яку накинулися особи в масках.

“Складно в цій ситуації реагувати – всі ходять у масках, “кому не лінь”, якщо висловитися на жаргоні. І відбувається таке насильство. Багато людей у масках, і МВС складно реагувати на ці факти: не розібрати вже, хто є мітингувальником, а хто – ні”, – заявив глава уряду Грузії.