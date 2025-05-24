Влада Харькова виграла бронзу на Кубку світу з фехтування в Усі

Як повідомляє Суспільне.

Влада Харькова, українська фехтувальниця, досягла значного успіху, здобувши свою першу медаль на етапі Кубка світу, що проходив у китайському місті Усі. Ця подія стала важливою віхою для українського фехтування, адже це перша медаль у жіночій особистій шпазі за останні сім років.

Перед змаганнями в Китаї Харькова вже брала участь у чотирьох етапах сезону 2024/25, але жодного разу не змогла пройти далі 1/8 фіналу. На етапі в Усі вона стартувала під восьмим номером посіву і одразу потрапила до плейоф, де здобула три перемоги, що дозволило їй вийти у чвертьфінал.

У чвертьфіналі Влада зустрілася з італійською фехтувальницею Сарою Марією Ковальчик, яка раніше виграла етап Кубка світу в ОАЕ у листопаді 2024 року. Українка здобула перемогу з рахунком 15:10, що забезпечило їй місце у півфіналі та гарантувало мінімум бронзову медаль.

На жаль, у півфіналі Харькова поступилася срібній призерці Олімпіади-2024 у командній шпазі Александрі Луї-Марі з рахунком 12:15. Разом із китаянкою Сю Нуо, яка також програла у півфіналі, Влада завершила змагання з бронзовою нагородою.

Ця медаль є особливою для українського фехтування: це перша особиста медаль Харькової на Кубку світу, а також четверта медаль у її кар’єрі на цьому рівні, враховуючи командні змагання. Крім того, це перша медаль України у жіночій особистій шпазі на Кубку світу за сім років, після бронзи Олени Кривицької у 2018 році.

На змаганнях в Усі Україну представляли п’ять шпажисток: окрім Харькової, Анна Максименко дійшла до 1/8 фіналу, а Джоан Фейбі Бежура, Дар’я Варфоломеєва та Олена Кривицька завершили свої виступи на першому раунді плейоф.