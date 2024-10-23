Північна Корея захопила в заручники родини військових, яких відправили на війну проти України.

Про це пише видання Reuters.

Південнокорейський депутат Лі Сон Квей заявив, що КНДР намагається приховати факт відправлення своїх військових на війну проти України.

Є також ознаки того, що північнокорейська влада переміщує та ізолює ці сім’ї (відправлених військових до РФ, – ред.) в певному місці, щоб ефективно контролювати їх і ретельно впоратися з чутками.

Законодавець також наголосив, що, за даними розвідки, Росія найняла “велику кількість” перекладачів для військових із КНДР, щоб навчати їх використовувати військову техніку, зокрема дрони.

“Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають відмінні фізичні якості та моральний дух, але не мають розуміння сучасної війни, такої як атаки безпілотників. Тому може бути багато жертв, якщо вони будуть розгорнуті на лінії фронту”,– сказав він.