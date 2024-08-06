Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.
Однак прорив нібито не допустили завдяки бійцям прикордонної служби, збройним силам та ФСБ РФ.
Смирнов додає, що в області 5 поранених та пошкоджені будинки.
Також заявили, нібито у регіоні збили 26 українських безпілотників. Місцеві ЗМІ писали, що лунали вибухи у низці районів.
Генштаб та “Російський добровольчий корпус” та інші добровольчі формування, що складаються, як стверджується, з російських громадян і воюють на боці України, не коментували інформацію про нові спроби прориву кордону РФ.
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 6 серпня у Курській області лунали потужні вибухи у кількох містах, в регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку безпілотників.