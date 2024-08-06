Із Суданського та Кореневського районів Курської області РФ надійшла інформація про спроби прориву кордону.

Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Однак прорив нібито не допустили завдяки бійцям прикордонної служби, збройним силам та ФСБ РФ.

Смирнов додає, що в області 5 поранених та пошкоджені будинки.

Також заявили, нібито у регіоні збили 26 українських безпілотників. Місцеві ЗМІ писали, що лунали вибухи у низці районів.

Генштаб та “Російський добровольчий корпус” та інші добровольчі формування, що складаються, як стверджується, з російських громадян і воюють на боці України, не коментували інформацію про нові спроби прориву кордону РФ.

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 6 серпня у Курській області лунали потужні вибухи у кількох містах, в регіоні працювали сили та засоби ППО через атаку безпілотників.