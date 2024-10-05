Російські можновладці розробили так звану стратегію управління на тимчасово окупованих територіях України під цинічною назвою “Врємя героєв”. Йдеться про те, що управлінський апарат псевдоутворень ЛНД/ДНР, а також тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму поступово передається в руки військових злочинців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що відкрита навесні 2024 року, програма “Врємя героєв” спрямована на “підвищення професійних навичок” бійців так званої “спеціальної військової операції”. Ця програма, як стверджує ЦНС, дозволяє Путіну інтегрувати військових злочинців на керівні посади, надаючи їм можливість контролювати як окуповані території України, так і ключові сфери в Росії.

“Це не лише закріплює вплив Кремля, але й дає злочинцям можливість продовжувати репресії та насильство в нових ролях”, – наголосили в ЦНС.

Також Кремль активно агітує військових, які через стан здоров’я або ж з інших причин, вже не можуть брати участі у війні, ставати педагогами. У декількох регіонах Росії у педагогічних вищих навчальних закладах запровадили програми перекваліфікації для громадян РФ, які брали участь у війні з Україною.