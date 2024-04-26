Про це розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Майже 100 шахт зі 114 на сході визнані росіянами нерентабельними. Значну кількість цих підприємств до невтішних економічних показників довели самі загарбники”, – наголосив він.

За його словами, росіяни не вкладали кошти у розвиток шахт. Ще одна не менше важлива причина – нестача гірників через масову їх мобілізацію на ТОТ

“На шахті “Червоний партизан” ледве збирали по шість чоловіків у зміну. Загалом на тимчасово окупованих територіях було мобілізовано майже 60% гірників”, – зазначив Лисогор.

Голова ОВА також розповів, що у новому навчальному році у всіх освітніх закладах так званої “ЛНР” для школярів запровадять курс з управління дронами. Його відвідування буде обов’язковим, викладати будуть військовослужбовці армії РФ.