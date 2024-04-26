Мігранти із Середньої Азії, які приїжджають в окупований Маріуполь з Росії, працюють там будівельниками, а потім заселяються у відремонтовані квартири.
Про це заявляють росЗМІ з посиланням на заяву депутата Держдуми РФ Сергія Миронова, пише УН.
Стверджується, що мігранти отримують квартири замість оплати своєї праці. Це обурює місцевих жителів, бо приїжджі встановлюють свої правила та порядки у місті.
У Маріупольській міській раді повідомили, що за оцінками окупаційної влади Маріуполя, у місті працюють майже 30 тисяч мігрантів. Але справжня цифра більша — робітники із собою привозять власні сім’ї.
Частину квартир продають росіянам в іпотеку, а маріупольцям, яким пообіцяли квартири безкоштовно, не залишається нічого.
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