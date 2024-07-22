Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він підкреслив, що місто не передавало власнику будівлі земельну ділянку, де була споруджена садиба Зеленських. Це свідчить про незаконне використання земельної ділянки для будь-яких робіт, а тому встановлення будь-яких парканів навколо ділянки, заїзд будь-якої будівельної техніки є незаконним. За словами Кличка, поліція повинна на це реагувати.

«Також міська влада наполягатиме, щоб правоохоронні органи зʼясували і оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Місто усіляко сприятиме правоохоронцям, надаватиме необхідну документацію, щоб розслідування було обʼєктивним та винні були притягнуті до відповідальності», — додав очільник столиці.

Раніше Віталій Кличко назвав знищення будівлі «цинічною провокацією», а також підкреслював, що закиди на його адресу на кшталт«Кличко зніс пам’ятку» є несправедливими.

Нагадаємо, що у столиці незаконно знесли історичну пам’ятку, побудовану наприкінці XIX століття – садибу Зеленських, що по вулиці Олександра Кониського. Поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 298 КК України “Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.