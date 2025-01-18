Про це повідомляє Al Arabiya, посилаючись на Міністерство фінансів Сирії.

“Міністерство фінансів Сирії оголосило в п’ятницю, 17 січня, про заборону на ввезення товарів, що походять з Ірану, Ізраїлю та Росії, а також про повноваження контрольно-пропускних пунктів і портів у країні, що забороняють в’їзд ізраїльтян та іранців до Сирії”, — йдеться у повідомленні.

Видання додає, що товари, імпортовані із цих зазначених країн конфіскуватимуться. Крім цього вказується, що заборона на ізраїльські товари існує вже кілька років.

Нагадаємо, сирійські повстанці зранку 8 грудня 2024 року оголосили про звільнення Дамаска. Президент країни Башар Асад покинув столицю.