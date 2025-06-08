Помер Володимир Кравчук - відомий поет і журналіст зі Збаража

Як повідомляють на сторінці КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради
На 65 році життя відійшов у вічність Володимир Кравчук – поет, журналіст, редактор, а також член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України. Цю сумну новину повідомили на офіційній сторінці КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради.
“Глибоко сумую з приводу смерті колишнього депутата Збаразької міської ради, знаного талановитого поета, журналіста, чудової людини – Володимира Кравчука. Висловлюю щире співчуття рідним та близьким Володимира Ярославовича. Розділяю з вами горе непоправної втрати. Нехай його поетична та світла душа спочиває в мирі, а Господь потішить серця рідних людей!”
Володимир Кравчук помер 7 червня 2025 року.
“Відійшов у вічність керівник літературно-мистецької студії “Рушник”, знаний та шанований збаражчанин, справжній патріот, громадський діяч – Володимир Кравчук. Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. Життєвий шлях Володимира Кравчука був взірцем людської гідності та добропорядності.”
Додаткова інформація про дату похорону буде надана пізніше.
Життєвий шлях Володимира Кравчука
Володимир Кравчук з’явився на світ 10 листопада 1960 року в селі Добромірка Збаразького району. Після закінчення школи він вступив до Кременецького медичного училища, де навчався на лікувальному факультеті, закінчивши його у 1981 році.
У 1986 році Володимир брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 1990-х роках він працював фельдшером невідкладної медичної допомоги в Тернополі.
З 2002 по 2007 рік навчався у Харківському міжнародному фінансово-економічному інституті.
Володимир Кравчук упорядкував і видав два випуски літературно-мистецького альманаху “Рушник” у Збаражі (2001, 2006).
З грудня 2007 по березень 2009 року він працював редактором Збаразької районної газети “Народне слово” та помічником санітарного лікаря районної санепідемстанції.
З квітня 2009 року Володимир очолював літературно-мистецьку студію “Рушник” при Збаразькому будинку культури.
У 2022 році він став лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких, а також отримав літературні премії імені І. Блажкевича, імені В. Вихруща та журналу “Літературний Тернопіль”.
Творчість
Поет публікував свої твори в альманасі “Вітрила-80”, колективному збірнику “Веселий ярмарок”, а також у журналах “Дзвін” та “Перець”. Його творчість також знайшла відображення у часописах Латвії, Італії, США та Австралії.
Більшість творів Володимира Кравчука адресовані дітям, що свідчить про його особливу увагу до молодого покоління.
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