Помер Володимир Кравчук - відомий поет і журналіст зі Збаража

Як повідомляють на сторінці КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради

На 65 році життя відійшов у вічність Володимир Кравчук – поет, журналіст, редактор, а також член Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України. Цю сумну новину повідомили на офіційній сторінці КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради.

“Глибоко сумую з приводу смерті колишнього депутата Збаразької міської ради, знаного талановитого поета, журналіста, чудової людини – Володимира Кравчука. Висловлюю щире співчуття рідним та близьким Володимира Ярославовича. Розділяю з вами горе непоправної втрати. Нехай його поетична та світла душа спочиває в мирі, а Господь потішить серця рідних людей!” – Роман Полікровський, міський голова Збаража

Володимир Кравчук помер 7 червня 2025 року.

“Відійшов у вічність керівник літературно-мистецької студії “Рушник”, знаний та шанований збаражчанин, справжній патріот, громадський діяч – Володимир Кравчук. Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. Життєвий шлях Володимира Кравчука був взірцем людської гідності та добропорядності.” – КУ “Центр культури і дозвілля” Збаразької міської ради

Додаткова інформація про дату похорону буде надана пізніше.

Життєвий шлях Володимира Кравчука

Володимир Кравчук з’явився на світ 10 листопада 1960 року в селі Добромірка Збаразького району. Після закінчення школи він вступив до Кременецького медичного училища, де навчався на лікувальному факультеті, закінчивши його у 1981 році.

У 1986 році Володимир брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У 1990-х роках він працював фельдшером невідкладної медичної допомоги в Тернополі.

З 2002 по 2007 рік навчався у Харківському міжнародному фінансово-економічному інституті.

Володимир Кравчук упорядкував і видав два випуски літературно-мистецького альманаху “Рушник” у Збаражі (2001, 2006).

З грудня 2007 по березень 2009 року він працював редактором Збаразької районної газети “Народне слово” та помічником санітарного лікаря районної санепідемстанції.

З квітня 2009 року Володимир очолював літературно-мистецьку студію “Рушник” при Збаразькому будинку культури.

У 2022 році він став лауреатом Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Братів Богдана та Левка Лепких, а також отримав літературні премії імені І. Блажкевича, імені В. Вихруща та журналу “Літературний Тернопіль”.

Творчість

Поет публікував свої твори в альманасі “Вітрила-80”, колективному збірнику “Веселий ярмарок”, а також у журналах “Дзвін” та “Перець”. Його творчість також знайшла відображення у часописах Латвії, Італії, США та Австралії.

Більшість творів Володимира Кравчука адресовані дітям, що свідчить про його особливу увагу до молодого покоління.