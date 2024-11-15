Військовому, поету та видавцю Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (псевдонім — Сорд) повідомили про підозру у шахрайстві. Наразі поліція проводить обшук за місцем його мешкання.

Про це повідомив блогер та власник телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков.

У повідомленні зазначено, що також Сорду вручили клопотання про застосування запобіжного заходу — тримання під вартою.

“ГСУ НПУ спільно з ОГП повідомлено про підозру Гранецькому-Стафійчуку В.Ю. У вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану – ред.) та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу — тримання під вартою”, — пише Лаченков.

Нагадаємо, раніше Сорда звинувачували у привласненні близько 10 мільйонів гривень, зібраних на потреби військових. Кошти, які мали бути використані для придбання мінометів, автомобілів та іншого військового обладнання, він витратив на розгульне життя.