Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram-каналі.
“Власник готелю заселяв своїх «клієнтів» у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону. За таку гостинність ті мали сплатити організатору 8 тисяч доларів”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що переправника та його «клієнта» затримали прикордонники разом з поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування.
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