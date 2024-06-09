Спритний ділок через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Свої послуги він оцінював у вісім тисяч доларів з одного “ухилянта”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram-каналі.

“Власник готелю заселяв своїх «клієнтів» у комплексі на Закарпатті та самостійно віз до кордону. За таку гостинність ті мали сплатити організатору 8 тисяч доларів”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що переправника та його «клієнта» затримали прикордонники разом з поліцією. Фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Чернівецькій області чоловіків, затриманих на кордоні за спроби незаконного перетину, негайно доставляють до ТЦК. Співробітники прикордонної служби мають право викликати поліцію, яка проведе адміністративне затримання і доставить військовозобовʼязаного до центру комплектування.