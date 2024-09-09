Компанія, яку заснував Ксав'є Ніель, творець телекомунікаційної групи iliad, повідомила про придбання Датагруп-Volia та мобільного оператора Lifecell.

Про це йдеться у пресрелізі інвестиційної компанії Horizon Capital.

9 вересня, у понеділок, французький мільярдер через свою інвестиційну компанію NJJ Holding оголосив про угоду щодо придбання провайдера фіксованого зв’язку і платного телебачення в Україні Датагруп-Volia, а також третього за масштабами мобільного оператора Lifecell.

“Угода була завершена після виконання всіх попередніх умов, включно з отриманням необхідних регуляторних дозволів”, – зазначено в пресрелізі.

Планується об’єднання Датагруп-Volia та Lifecell під спільним управлінням NJJ та Horizon Capital для створення інтегрованої телекомунікаційної платформи, що сприятиме розширенню, зростанню і подальшим інвестиціям.

Наступним кроком для об’єднаної компанії стане підписання угод і виділення фінансового пакета обсягом $435 млн, забезпеченого Європейським банком реконструкції та розвитку і Міжнародною фінансовою корпорацією.

Новий холдинг очолить керівник Датагруп-Volia Михайло Шелемба. Після злиття компанія надаватиме мобільний зв’язок для понад 10 мільйонів українців, а її фіксована мережа покриватиме понад 4 мільйони домогосподарств. Це об’єднання також надасть споживачам можливість скористатися потрійним пакетом послуг, що включатиме мобільний і фіксований зв’язок, а також платне телебачення.