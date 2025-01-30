Власники електромобілів Tesla в США почали активно купувати стікери з написами, що критикують засновника компанії Ілона Маска. Популярні наліпки містять фрази, як-от "Клуб проти Ілона Tesla" або "Я купив це, перш ніж Ілон зійшов з розуму", а також зображення Маска в клоунському гримі з написом "Космічний клоун".

Про це повідомляє The Guardian.

Метт Гіллер, власник інтернет-магазину стікерів, повідомив, що щодня продається кілька сотень таких наліпок. Водночас Стейсі Девіс, інша власниця магазину, розповідає, що після виборів продажі подібних стікерів зросли на 800%.

Гіллер зазначив, що покупці часто дякують йому за те, що завдяки стікерам вони знову почуваються комфортно, їдучи на своїх автомобілях.

Одна з покупців, яка придбала магніт “Клуб проти Ілона Tesla”, поділилася, що їй було соромно їздити на машині, думаючи про Маска.

Наразі Гіллер планує випустити нову наліпку з написом “Ілон з’їв мого кота”, що є посиланням на нещодавні суперечливі заяви про те, що мігранти їдять домашніх тварин в Огайо.

Попри попит на такі стікери, наразі невідомо, чи вплинуть вони на продажі Tesla, яка залишається лідером серед електромобілів у США. Проте, зважаючи на зростаючу конкуренцію з боку інших виробників та застарілі моделі, очікується, що в 2025 році продажі Tesla можуть знизитись на 7%.