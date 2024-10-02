Десятки мільйонів гривень опиняються в руках осіб, ймовірно, пов'язаних із РФ — власників торгового центру "Гулівер". Будівництво цього хмарочоса в Києві розпочалося на початку 2000-х за кошти державних банків, і, незважаючи на несплачені кредити, держава виділила ще грошей. За понад 20 років кредити не повернулися, а нині компанії лише звинувачують у несплаті податків.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Звʼязки з РФ

Віктор Поліщук — 36-й у списку Forbes з капіталом 275 млн доларів (станом на 2021 рік), був другом сім’ї Януковича і контролює будівельні та логістичні активи, включаючи мережу “Ельдорадо”. Поліщук також має зв’язки з ексміністром Клименком. А ще Віктор Поліщук любить їздити до Москви та колекціонує елітні авто, які записує на членів родини, пише видання.

Станом на 2020 рік сума кредитних зобовʼязань перед державними банками разом із відсотками становила вже понад $670 млн. Вже за часів президентства Зеленського стало відомо про реструктуризацію боргу “Три О” — відсотки за кредитами знизили з 9% до 3,5% і 4,15%, саму виплату продовжили до 2044 року. “Ощадбанком” тоді керував Андрій Пишний, чинний голова Нацбанку, а “Укрексімбанк” очолював банкір родом із Кривого Рогу Євген Мецгер. Станом на 2024 рік, за даними “Схем”, “Три О” завинило державі близько 14 млрд гривень.

ТРЦ “Гулівер” і досі перебуває у власності ТОВ “Три О”. Його бенефіціар — Вʼячеслав Ігнатенко, а серед власників часток — одна ТОВка та ряд офшорних компаній. Ігнатенко — двоюрідний брат дружини Поліщука Лілії Різвої. У 2015 році в українських інтернет-виданнях зʼявилася інформація про сімейні звʼязки Лілії Різвої з експрезидентом РФ та нинішнім заступником голови російського радбезу Дмитром Мєдвєдєвим. У ЗМІ Лілію називали племінницею Світлани, дружини Мєдвєдєва.

Ані Поліщука, ані Різвої в українських санкційних списках немає. Хоча про ймовірну причетність родини до російських високопосадовців зазначали й у ДБР, що розслідує незаконний вивіз автівок фірмами, повʼязаними з Поліщуком. Сам Поліщук родинні звʼязки з мєдвєдєвим називає вкидами.

“Дружина ніякого стосунку до рф не має, і не є племінницею…” — говорив Віктор Поліщук у квітні цього року.

А втім, Мєдвєдєви — не єдиний звʼязок Поліщуків з РФ. Українська мережа “Ельдорадо”, якою володіє Поліщук, походить від групи однойменних російських компаній, частка яких до весни 2022 року належала синові російського олігарха Михайла Гуцерієва — Саїду. І хоча це два незалежні бізнеси, до 2022 року “Ельдорадо” Поліщуків систематично постачало російську продукцію в Україну. Ба більше, сам Поліщук не раз відвідував Росію до великої війни, за його версією, в особистих справах.

Реальні податки й нереальні прибутки

Щоб дізнатись про реальні прибутки “Гулівера”, розслідувачі hromadske під виглядом клієнтів намагались орендувати в бізнесовій вежі приміщення. Їм показали найменший об’єкт на 120 квадратних метрів на 24-му поверсі з краєвидом на центр міста.

“На орендну плату в період воєнного стану — мінус 20%, тобто це буде $24,5 + $8,5 (за квадратний метр — ред.). За ось це приміщення — 4500 доларів на місяць”, — повідомила адміністраторка “Гулівера”.

150 тис. м² — вся площа “Гулівера”, яка здається в оренду. Тобто навіть при заповненості половини площі, ТРЦ може заробляти від 100 млн гривень доходу на місяць. І редакція розслідувань отримала унікальний офіційний документ, який підтверджує ці підрахунки.

25 липня цього року Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про несплату власниками “Гулівера” податків на майже 146 млн гривень.

Саме за несплачені податки ТРЦ арештували та передали в управління АРМА. А втім, поки обʼєкт не отримав нового управителя, всі прибутки від арештованого ТРЦ продовжують іти в кишені реальних власників “Гулівера”. І саме через це бізнесмени всіляко затягують момент передачі активу новим управителям.

“Компанія “Три О”, ТОВ, яка спочатку йшла цілком приязно щодо проведення всіх дій, що здійснювалися АРМА, але в певний період почала творити перешкоди, не допускати працівників АРМА до огляду активів, у звʼязку із чим ми були змушені залучити Нацполіцію України”, — пояснив нам Ігор Чулой, в. о. начальника управління моніторингу менеджменту активів АРМА.

Майнова імперія родини Поліщука

Тим часом, поки родина Поліщуків не виконувала кредитні зобов’язання та не сплачувала податки, вони створили бізнес-імперію. Серед бенефіціарів імперії — сам Віктор Поліщук, його дружина Лілія Різва, її двоюрідний брат Вʼячеслав Ігнатенко, батько Поліщука Степан Никифорович, а також його сестра Катерина Кузьменко. І на компанії родичів, і на них особисто записані десятки земельних ділянок, будинків, квартир та елітних автомобілів.

Зокрема, на Лілію Різву оформлені апартаменти площею 265 м² у ЖК люкс-класу Diamond Hill у центрі столиці. Такі апартаменти наразі продають по 8,5 тисячі доларів за квадрат без ремонту. Там на неї також записано 5 паркомісць.

Жінка також має автівки Bentley, Maybach і Rolls-Royce — про це раніше розповідали журналісти зі “Схем”. На додаток дружина Поліщука має 10 земельних ділянок разом із 4 заміськими будинками поблизу Бучанського водосховища і 5 ділянок в Обухівському районі на Київщині.

На ТОВ “Техенерготрейд”, яким володіє сам Віктор Поліщук, зареєстровано 13 земельних ділянок та 12 об‘єктів нерухомості, які здають в оренду. З-поміж них і деякі приміщення ТРЦ “Гулівер”.

Поліщук-старший виступає як номінальний власник переважно будівельних компаній. Двоюрідний брат Лілії Різвої В’ячеслав Ігнатенко є власником компанії “Три О” (ТОВ, на яке записано ТРЦ “Гулівер”). А на свою сестру у 2022 році Поліщук переписав елітних автівок на 100 млн грн.