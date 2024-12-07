Про це йдеться у відповідному повідомленні, розміщеному у Facebook.
“Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали точних ударів по російських цілях”, – повідомив Неїжпапа.
За даними командувача ВМС України, у ході успішного “полювання” було знищено системи спостереження ворога, що знаходились на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.
“Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди”, – зазначив Неїжпапа.
Нагадаємо, наприкінці листопада бійці ГУР знищили російський радіолокаційний комплекс “Зоопарк”, орієнтовна вартість якого становить один мільярд гривень.
- Розвідники ГУР знищили замасковані російські гармати та засоби зв’язку
- За допомогою ATACMS знищили РЛС “Надгробок”, що забезпечує роботу С-400
- На Запоріжжі ЗСУ за допомогою HIMARS знищили скупчення російської піхоти