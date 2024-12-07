У суботу, 7 грудня, командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа проінформував, що морські дрони завдали ударів по російських цілях в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться у відповідному повідомленні, розміщеному у Facebook.

“Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали точних ударів по російських цілях”, – повідомив Неїжпапа.

За даними командувача ВМС України, у ході успішного “полювання” було знищено системи спостереження ворога, що знаходились на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

“Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди”, – зазначив Неїжпапа.

Нагадаємо, наприкінці листопада бійці ГУР знищили російський радіолокаційний комплекс “Зоопарк”, орієнтовна вартість якого становить один мільярд гривень.