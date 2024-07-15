Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
“Останній сторожовий корабель Чорноморського флоту РФ просто зараз звалює з нашого Криму. Запам’ятайте цей день”, – написав він.
Станом на 17 червня Плетенчук заявляв, що третина кораблів Чорноморського флоту була виведена з ладу. За його словами, Сили оборони знищують деякі з них уже після ремонту.
У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 “Тунець”. У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було уражено чотири російські катери “Тунець” і два з них – знищено.
10 червня на російському великому протичовновому кораблі “Адмірал Левченко” почалася пожежа.
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