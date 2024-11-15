Станом на ранок 15 листопада 2024 року у водах Чорного та Азовського морів відсутні російські військові кораблі.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

У Середземному морі зафіксовано два ворожих судна, одне з яких має на озброєнні крилаті ракети “Калібр” з можливим залпом до восьми одиниць.

“Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах”, – йдеться в повідомленні.

За останню добу в Керченській протоці спостерігався рух 16 суден: 10 прямували в Чорне море, з яких 4 вирушили далі в напрямку Босфору, а 6 суден пройшли в Азовське море, жодне з яких не прибуло з Босфорської протоки.