Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.
У Середземному морі зафіксовано два ворожих судна, одне з яких має на озброєнні крилаті ракети “Калібр” з можливим залпом до восьми одиниць.
“Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах”, – йдеться в повідомленні.
За останню добу в Керченській протоці спостерігався рух 16 суден: 10 прямували в Чорне море, з яких 4 вирушили далі в напрямку Босфору, а 6 суден пройшли в Азовське море, жодне з яких не прибуло з Босфорської протоки.
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