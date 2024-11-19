Станом на 19 листопада 2024 року в акваторії Чорного моря знаходиться 6 кораблів-носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких може досягати 24 одиниць.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

“У Чорному морі перебувають 6 ворожих кораблів, які є носіями крилатих ракет ‘Калібр’ із загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі зафіксовано 3 кораблі-носії ракет ‘Калібр’ із таким самим загальним залпом”, – йдеться у повідомленні.

Крім, того протягом минулої доби через Керченську протоку в інтересах Російської Федерації було здійснено інтенсивний рух суден:

до Чорного моря увійшли 16 суден, з яких 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря пройшли 11 суден, чотири з яких прибули з протоки Босфор.

У Військово-морських силах України наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Російські судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, створюючи небезпеку для мореплавства і порушуючи міжнародні норми.