Військово-морські сили Збройних сил знищили склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів російських окупантів на Кінбурнській косі.

Про це повідомляють ВМСУ.

“Підрозділ ВМС ЗС України знищив ворожий склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі”, – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео видно, вибух та масштабну пожежу, яка охопила приміщення складу.

Нагадаємо, що 9 серпня спецпризначенці ГУР знищили на Кінбурнській косі десятки окупантів та їхню техніку.