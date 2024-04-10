Вертоліт "вибухнув", але причини цього ще не з'ясовані.

Про це “Радіо Свобода” розповів речник ВМС Плетенчук.

Він уточнив, що гелікоптер Ка-27 “вибухнув”, але причини цього поки що не встановили. Тобто з цього не виходить, що його було збито.

«Я поки що не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу», — сказав він.

Гелікоптер впав неподалік від селища Чорноморського (Євпаторійський район), після чого росіяни розгорнулу пошукову операцію. Що сталося з екіпажем, невідомо.

“З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер «Раптор». Щодо долі екіпажу інформації так само нема. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського”, – сказав Плетенчук.

Нагадаємо, що у своєму Facebook речник ВМС вранці написав: “Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов”. Слово «знищення» щодо гелыкоптера вжило Міноборони України у своєму акаунті в Х.

Ка-27 призначений для оборони флоту і здатен виявляти сучасні підводні човни й надводні цілі. Він може як самостійно знищувати цілі, так і передавати інформацію про них на корабельні й берегові пункти. Зазвичай такі гелікоптери базуються на кораблях різного класу. Його орієнтовна вартість — $1,5 мільйона.