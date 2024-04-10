“Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов”, — написав у Facebook речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Іншої інформації він не навів.

Ка-27 призначений для оборони флоту і здатен виявляти сучасні підводні човни й надводні цілі. Він може як самостійно знищувати цілі, так і передавати інформацію про них на корабельні й берегові пункти. Зазвичай такі гелікоптери базуються на кораблях різного класу. Його орієнтовна вартість — $1,5 мільйона

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, станом на ранок 10 квітня Сили оборони знищили 325 вертольотів сил РФ. Зазначимо, що про нові ураження гелікоптерів РФ у сьогоднішньому повідомленні Генштабу не йшлося.