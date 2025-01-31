Транзит нафти через російський порт Усть-Луга на Балтійському морі, ймовірно, зупинився через удар безпілотника по насосній станції.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, 29 січня транспортування нафти в порт впало до нуля. Співрозмовник агентства, обізнаний із постачаннями, не пояснив причину, однак дані про судноплавство свідчать, що після виходу одного з танкерів з порту в середу відбулося переривання сигналів судна.

За інформацією агентства, якщо атака дронів дійсно пошкодила трубопровідну систему, яка забезпечує Усть-Лугу, це може створити суттєві ризики для світового нафтового ринку.

Минулого року порт обробляв близько 650 тисяч барелів нафти на добу, що становить 20% від загального обсягу російських морських потоків. Водночас у Bloomberg зазначають, що у сховищах Усть-Луги можуть залишатися запаси, які тимчасово компенсують можливе скорочення постачань.