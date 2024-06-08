Центр села у прикордонній Чернігівській області був обстріляний російською армією, в результаті чого пошкоджені житлові будинки та сільгосптехніка.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Сьогодні російська армія знову обстріляла мирне населення Новгород-Сіверського району. Під обстріл потрапила група житлових будинків у центрі села. Поліція встановила, що в результаті обстрілу один будинок був повністю зруйнований, ще чотири зазнали значних пошкоджень. Також пошкоджена сільськогосподарська техніка внаслідок ударів артилерії.

Люди не постраждали. Поліція району документує наслідки обстрілу, інформація про цю подію буде внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що російські війська в ніч на 8 червня обстрілювали дронами-камікадзе й артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Впродовж доби окупанти 290 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів області.