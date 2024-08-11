Про це повідомила прокуратура Херсонщини.

Внаслідок обстрілів Херсонщини 11 серпня 2024 року, які здійснили російські військові, загинула 93-річна жінка, а ще чотири особи, включаючи 81-річну жінку, отримали поранення.

“Близько 14:00 окупанти вкотре застосовуючи БпЛА атакували Антонівку. Загинула 93-річна жінка. Ще троє місцевих жителів – чоловік 49 років, дві жінки 55 та 66 років, отримали травми та поранення. Їх доставлено у лікарню”, – йдеться в повідомленні.