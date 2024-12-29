Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки російського дрона-камікадзе по Нікополю, яка сталася по обіді в неділю, в лікарні залишаються двоє людей.
“Агресор майже три десятки разів атакував Нікопольщину протягом дня. Бив з важкої артилерії, застосовував fpv-дрони. Під прицілом ворога були районний центр, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька громади”, — йдеться у дописі.
В лікарні залишаються двоє постраждалих через удар ворожого дрона-камікадзе по обіді. Ще один потерпілий оговтуватиметься вдома.
Загалом у районі, окрім АЗС та автівок, понівечені промислове підприємство, шість приватних будинків, одна з осель зайнялася. Рятувальники пожежу ліквідували. Також потрощені дві господарські споруди, зачепило й декілька газогонів та ліній електропередач.
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