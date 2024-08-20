Внаслідок атаки РФ на Тернопільщині виявлено перевищення вмісту хлору у повітрі

Про це повідомила генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук під час брифінгу в ОВА.

“При норм 0,1 міліграм на метр кубічний є пере 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривали перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість застосовувати рекуператор. Вікна і двері завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є у атмосферному повітрі зв’язувався з водоб і не потрапляв у приміщенні. Також закликають обмежити перебування на водних об’єктах”, — зазначила вона.

Нагадаємо, що вночі 20 серпня внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на резервуарі з паливно-мастильними матеріалами.

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