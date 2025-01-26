Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Рятувальники ДСНС після гасіння пожежі знайшли 86-річну жінку. Вона отримала вибухове поранення, перелом. Медики госпіталізували постраждалу до лікарні”, – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, вдень 26 грудня війська РФ ударили по Куп’янську керованими авіабомбами, пошкоджені приватні будинки та електромережі.

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