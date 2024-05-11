На автодорозі Київ - Знамʼянка, 11 травня жінка за кермом Kia врізалась у самоскид Volvo. Внаслідок ДТП загинула 9-річна дитина.

Про це повідомила поліція Київської області в Facebook.

Відомо, що 38-річна жінка, яка керувала автомобілем “Kia”, зіткнулася з задньою частиною автомобіля “Volvo”, який перебував у нерухомому стані на автодорозі Н-01. В результаті цього інциденту 9-річний пасажир “Kia” загинув на місці, а водій “Kia” була доставлена до лікарні. Водій самоскиду “Volvo” не отримав жодних тілесних ушкоджень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження згідно зі статтею 286, частиною 2 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують працювати на місці події.

Раніше стало відомо, що в Броварах Київської області нетверезий чоловік зі зброєю у закладі нападав на поліцейських, які прибули на місце для його затримання. Наразі зловмисник знаходиться за ґратами, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.