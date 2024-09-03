Влада Харківської області провела евакуацію мешканців села Студенок у зв’язку з великою лісовою пожежею, що спалахнула в Оскільській громаді Ізюмського району.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Пожежа виникла ввечері 2 вересня. Полум’я охопило близько 1200 гектарів лісу та дійшло до села Студенок, що змусило владу ухвалити рішення про евакуацію мешканців.

Синєгубов раніше уточнив, що близько 200 осіб було евакуйовано.

“Евакуйоване населення забезпечили продуктами харчування та питною водою. Частина людей виїхали власним транспортом. Постраждали дві людини: жінка – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Отримують медичну допомогу”, — написав Синєгубов.

Станом на ранок 3 вересня до ліквідації пожежі залучено додаткові сили ДСНС з Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього залучено 77 одиниць техніки та 275 рятувальників.