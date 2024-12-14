У суботу, 14 грудня, внаслідок нещасного випадку, що стався під час прогулянки у горах, помер 71-річний Ісак Андік — 71-річний засновник модного бренду Mango.

Про це повідомляє сайт компанії.

“З глибоким жалем ми повідомляємо про несподівану смерть Ісака Андіка, нашого невиконавчого голови та засновника Mango, внаслідок нещасного випадку, який стався цієї суботи. Ісак був прикладом для всіх нас. Він присвятив своє життя Mango, залишивши глибокий слід завдяки своєму стратегічному баченню, надихаючому лідерству та непохитній відданості цінностям, які він сам сформував у нашій компанії”, — йдеться в заяві генерального директора компанії Тоні Руїса.

Більше подробиць повідомило іспанське видання El Pais.

Зазначається, що бізнесмен любив гори та піші прогулянки. Цей суботній день він проводив зі своєю родиною, але в момент падіння разом із ним був лише його син Джонатан. Саме він зателефонував до рятувальної служби та повідомив, що його батько послизнувся і впав в ущелину. Падіння трапилося у важкодоступній місцевості.

На місце інциденту прибув медичний гелікоптер та каретка швидкої допомоги, однак лікарі змогли лише констатувати смерть чоловіка. Розпочато слідство для з’ясування усіх обставин.

Мер Барселони Жауме Коллбоні висловив жаль з приводу загибелі засновника всесвітньовідомого бренду.

“Його пристрасть до моди, його відданість суспільству та його глибока любов до Барселони та Каталонії залишили незгладимий слід. Філантроп, провидець і лідер, він представив наше місто всьому світу, перетворивши Mango на світовий еталон і надихнувши покоління нових талантів”, – сказав мер.