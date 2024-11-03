У ніч проти неділі, 3 листопада, війська країни-агресора атакували Київ ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав корпус Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Про це повідомила випускниця вишу Олена Захарченко на сторінці у Facebook.

“Хто вчився в Інституті журналістики Університету Шевченка – корпус пошкоджений після шахедів. Приходьте допомагати. Ми зараз прибираємо і носимо побите скло. І можете поширити пост, аби інші побачили”, – написала Захарченко.

Також вона опублікувала фото, на якому видно вибите скло в одному з вікон інституту.

Тим часом в Інституті журналістики оголосили про те, що до з 4 по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно.

Вона також опублікувала світлину, на якій видно вибите скло в одному з вікон інституту.

Наразі достеменно невідомо, яких пошкоджень зазнав Інститут журналістики. Офіційний прес-реліз з цього приводу поки що готується.