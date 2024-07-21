21 липня у Києві обірвався трос атракціону-спуску через річку Дніпро біля пішохідного моста. Нещасний випадок, ймовірно, призвів до загибелі хлопця 2004 року народження (за попередніми даними).

Про це повідомляє поліція Києва.

Інформація про нещасний випадок, який трапився на атракціоні, що пролягає через річку Дніпро, надійшла до поліції Києва близько 14:00. За наявною інформацією, під час спуску людина, яка перебувала на даному атракціоні упала в воду.

Станом на 16:00, за даними ДСНС у коментарі Telegram-каналу “Украина Сейчас”, юнака досі не знайдено, попри низку повідомлень у ЗМІ, що його тіло водолази вже виявили.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції, працівники відділу поліції у річковому порту Київ, патрульні поліцейські та ДСНС. Встановлюються всі обставини трагедії.

За фактом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість, що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.