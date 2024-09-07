У прокуратурі уточнили, що кількість поранених під час ранкового обстрілу міста Костянтинівка зросла.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва .

За її словами, 7 вересня російські війська обстріляли передмістя Торецька, село Катеринівка Іллінівської громади у Донецькій області. Внаслідок цього загинули ще двоє людей й двоє поранені. Також внаслідок ранкового обстрілу міста Костянтинівка кількість поранених зросла до чотирьох.

“Російські війська обстріляли з артилерії передмістя Торецька. У селищах Петрівка і Щербинівка під час ворожих атак, які відбулись вранці, загинули двоє 52 і 53-річних чоловіків. Об 11:20 російські війська, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли Катеринівку Іллінівської СВА. За місцями мешкання поранені двоє сусідок 61 та 74 років – у жінок діагностували мінно-вибухові травми й струс головного мозку”, — уточнила речниця обласної прокуратури.

За її словами вранці окупанти вдарили також по Костянтинівці, там поранені четверо людей.

Також вона розповіла, що під час артилерійського обстрілу міста Курахове, що відбувся вдень, пошкоджений приватний сектор. Попередньо, травмованих та загиблих немає.