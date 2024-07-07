16:58 В окупованому Мелітополі є три прильоти по аеродрому
16:43 Внаслідок обстрілу Херсона постраждала вагітна жінка
16:22 Співзасновник “ПриватБанку” Боголюбов виїхав з України з підробленими документами
15:51 Військові 110-ї ОМБр знищили російський Су-25 на Донеччині
15:39 У “Дії” можна буде оформляти ліцензії та дозволи для бізнесу
15:19 Орбан анонсував ще більше «несподіваних зустрічей» після візиту до Путіна
14:57 Партизани розсекретили координати заводу в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники
14:35 ДТП на Рівненщині: з’явилися перші деталі розслідування, — поліція
14:25 Брак працівників змушує підприємців підвищувати зарплати, — Нацбанк
13:56 Безпілотники СБУ атакували збройовий склад у Воронезькій області РФ — ЗМІ
13:48 ХАМАС погодився із пропозицією США почати перемовини з Ізраїлем щодо звільнення полонених, — Reuters
13:24 У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл: обійшлося без жертв
12:59 Понад 25 тис. км² моря стало сірою зоною, куди окупанти бояться заходити, — Командувач ВМС ЗСУ
12:44 “Пекло на землі”: Військові показали, який вигляд зараз має Часів Яр на Донеччині (фото)
12:24 Дві країни Азії допомагатимуть Україні з розмінуванням, — AP 
11:59 В МЗС Великої Британії заявляють про намір перевантажити відносини з Євросоюзом
11:47 Російські війська наступають на Донеччині: Deep State оновив карту
11:31 На Миколаївщині сталася смертельна ДТП: серед загиблих — немовля
11:04 Втрати РФ у війні в Україні вже перевищують усі її втрати після Другої світової війни – The Economist
10:48 Росія намагається підвищити ціну за участь НАТО у війні на боці України
10:29 На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, них майже третина на Покровському напрямку 
10:11 Розвідка повідомила про знищення російської автоматизованої станції та ураження двох військових об’єктів 
09:26 В ISW з’ясували, навіщо Орбан демонструє себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні
09:04 Журналіст показав, як виглядає залізничний вокзал у Донецьку (фото)
08:45 Росіяни завдали ракетного удару по Павлограду та били дронами по Нікополю, — ОВА
08:15 Втрати РФ на війні перетнули позначку в 550 тисяч солдатів, — Генштаб
07:59 В КМДА заявили про відновлення у столиці двох третин генеруючих потужностей після ракетних атак
07:46 Естонія посилить митний контроль на кордоні з РФ
07:29 Буркіна-Фасо, Малі та Нігер утворили нову конфедерацію
07:13 На фронті зросла динаміка кількості бойових зіткнень: DeepState порівняли дані за останні три місяці

06 липня

23:00 Генпрокуратура відреагувала на смертельну аварію на Рівненщині й опублікувала фото
22:53 В Міноборони України повідомили, як часто військовозобов’язані повинні проходити ВЛК
22:41 Байден покращив свої позиції в опитуванні й скоротив розрив із Трампом
22:21 За тиждень групи розмінування знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів
21:57 ППО на півдні Україні знищила впродовж дня 8 російських БпЛА
21:39 Китайські військові прибули до Білорусі для спільних навчань
21:24 Лікарі Івано-Франківська вилучили зі шлунку 6-річної дівчинки кілограм волосся
20:58 Британська розвідка з’ясувала, навіщо Кремль посилює блокування VPN-сервісів

Внаслідок обстрілу Херсона постраждала вагітна жінка

Внаслідок російських обстрілів Херсона 7 липня постраждала вагітна жінка, її госпіталізували.

Неділя, 7 липня 2024, 16:43

Про це повідомила в Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

“Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинився Корабельний район. Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада «швидкої» доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння”, – йдеться у дописі.

За даними ОВА, постраждала перебуває у задовільному стані.

Як повідомлялося, вночі у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа внаслідок обстрілів центральної частини міста.

  • Росіяни обстріляли з авіації два населених пункти Херсонщини: загинув чоловік
  • ООН: Через атаки РФ у травні загинуло найбільше за рік цивільних українців
  • На Рівненщині сталася жахлива ДТП: 14 людей загинуло
Теги: обстріли Херсона, російська агресія, російсько-українська війна

Межа у Telegram

Підписатись