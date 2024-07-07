Внаслідок обстрілу Херсона постраждала вагітна жінка

Про це повідомила в Телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

“Російські військові знов вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Під обстрілом опинився Корабельний район. Пошкоджені приватні будинки. Нині відомо про одну постраждалу. Бригада «швидкої» доставила до лікарні вагітну жінку, 32 років, з ознаками отруєння продуктами горіння”, – йдеться у дописі.

За даними ОВА, постраждала перебуває у задовільному стані.

Як повідомлялося, вночі у Херсоні лунали вибухи та вирувала пожежа внаслідок обстрілів центральної частини міста.