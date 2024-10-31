У ніч з 30 на 31 жовтня в Подільському районі Києва впали уламки дрона, що призвело до пошкодження вікон у кількох будинках та високовольтної лінії електропередачі.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події”, – заявив Попко.

Попко повідомив, що о 6:15 в Подільському районі Києва через падіння уламків загорілася трава на відкритій ділянці площею близько 50 м², і пожежу було взято під контроль.

Станом на 6:40 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Було пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках і в одній адміністративній будівлі, а також високовольтну лінію електропередач.

Інформації про постраждалих наразі не надходила.