Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
“Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події”, – заявив Попко.
Попко повідомив, що о 6:15 в Подільському районі Києва через падіння уламків загорілася трава на відкритій ділянці площею близько 50 м², і пожежу було взято під контроль.
Станом на 6:40 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Було пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках і в одній адміністративній будівлі, а також високовольтну лінію електропередач.
Інформації про постраждалих наразі не надходила.