Влучання у промзону та мікрорайон Цегляний, повідомив начальник Слов'янської міської ВА Вадим Лях, травмованих немає.

Про це повідомили в Слов’янській МВА.

«Три вибухи пролунали сьогодні приблизно о 16:30. Влучання у промзону та мікрорайон Цегляний. Пошкоджені приватні будинки», – йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 19 жовтня, вбила одного жителя Донецької області та ще одній людині завдала поранень.