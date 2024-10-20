Про це повідомили в Слов’янській МВА.

«Три вибухи пролунали сьогодні приблизно о 16:30. Влучання у промзону та мікрорайон Цегляний. Пошкоджені приватні будинки», – йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 19 жовтня, вбила одного жителя Донецької області та ще одній людині завдала поранень.

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