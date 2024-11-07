Нічна атака російських дронів по Одесі завдала значних збитків. Будинки та автівки зазнали пошкоджень, а газопровід вийшов з ладу. Один місцевий житель отримав травми.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід (без загоряння). Також постраждало скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок”, – зазначив Кіпер.

Повідомляється, що звернень про відселення не було, і потреби в пункті обігріву немає. На місці працюють усі відповідні служби.

Зазначено, що постраждав 30-річний чоловік, який отримав легкі тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці.

Психологи ДСНС надали підтримку п’яти особам, які потребували її. Правоохоронці задокументували черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.