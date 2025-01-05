Про це повідомила ДСНС в Харківській області.
За її даними, пожежа сталася в Харківському районі. Зайнялося о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в м. Південне.
Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 кв. м.
Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Працівниками закладу та співробітниками ДСНС врятовано 128 людей.
О 22:10 пожежу локалізували, а о 22:30 ліквідували.
Причина встановлюється.
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