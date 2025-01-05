Постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом.

Про це повідомила ДСНС в Харківській області.

За її даними, пожежа сталася в Харківському районі. Зайнялося о 21:44 у двоповерховому корпусі психоневрологічного інтернату в м. Південне.

Горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі. Площа займання 2 кв. м.

Під час пожежі постраждало 6 людей, з яких один чоловік отримав 90% опіків тіла, ще 5 — отримали отруєння чадним газом. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичного закладу. Працівниками закладу та співробітниками ДСНС врятовано 128 людей.

О 22:10 пожежу локалізували, а о 22:30 ліквідували.

Причина встановлюється.