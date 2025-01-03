Про це повідомляє Суспільне.

“На жаль, це правда. Мені зателефонувала племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук. Останнім часом працював на пів ставки”, – зазначив ректор навчального закладу Анатолій Заліський.

Загиблому було 72 роки. Освітянська спільнота Чернігова глибоко сумує через втрату свого колеги. Як стало відомо, ще у березні 2022 року внаслідок обстрілу російськими військами згорів будинок Олексія Гальонки. Відтоді він мешкав у тимчасовому приміщенні, про що повідомив начальник управління освіти міста Василь Білогура на своїй сторінці у Facebook.

“Після влучання російських снарядів у нього вщент згорів будинок, і останні роки він жив у пристосованому приміщенні”, – написав Білогура.

За словами начальника Чернігівського райуправління ГУ ДСНС Ігоря Довгопола, чоловік отримав осколкове поранення голови, несумісне з життям.