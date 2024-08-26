Про це в Телеграмі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення, серед них – 10-річний хлопчик. Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості», – йдеться в повідомленні.
Голова регіону додав, що внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в електропостачанні. Всі відповідні служби усувають наслідки російської атаки.
Як повідомлялося, у Запорізькому районі внаслідок російського обстрілу зранку 26 серпня загинув мирний житель.
- Через ворожі обстріли частково знеструмлена залізниця
- На Дніпропетровщині внаслідок атаки загинув чоловік
- Вибухи у Луцьку 26 серпня: є один загиблий, пошкоджено багатоповерхівку