Про це повідомила Володимирська міська рада.
Як зазначається, Никитюк свою кар’єру у правоохоронних органах розпочав у володимирському відділі внутрішніх справ. Він працював на різних посадах у карному розшуку, а з березня 2005 року був призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Потім працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.
Після повномасштабного вторгнення Никитюк був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив у Військовій службі правопорядку.
“Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую, що був у моєму житті. Завжди. Дякую, що пішов до… Ти був справжній. Самий справжній з справжніх. Вибач мені. Я не міг по-іншому”, — написав Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії.
В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.
- На Харківщині внаслідок обстрілів за добу — двоє загиблих, 21 постраждалий
- На Донеччині 17 поранених та 140 руйнувань за добу
- У п’яти областях через російські атаки пошкоджені енергооб’єкти, є поранений