Про це повідомила Володимирська міська рада.

Як зазначається, Никитюк свою кар’єру у правоохоронних органах розпочав у володимирському відділі внутрішніх справ. Він працював на різних посадах у карному розшуку, а з березня 2005 року був призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Потім працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення Никитюк був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив у Військовій службі правопорядку.

“Сьогодні від ворожої ракети загинув полковник Збройних сил України Никитюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую, що був у моєму житті. Завжди. Дякую, що пішов до… Ти був справжній. Самий справжній з справжніх. Вибач мені. Я не міг по-іншому”, — написав Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії.

В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів.