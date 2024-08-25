Шість членів команди агенції Reuters, яка з самого початку висвітлює війну в Україні, перебували у готелі “Сапфір” у Краматорську. Наразі з одним із журналістів немає зв'язку.

Про це повідомляє ВВС Україна та Донецька обласна прокуратура.

Як зазначає прокуратура, російські війська вдарили по готелю у м. Краматорськ о 22:35 24 серпня. Ймовірно ворог застосував ракету «Іскандер-М».

“Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами”, — йдеться у повідомленні.

В епіцентрі ворожої атаки пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки. Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.

За даними ВВС, в готелі перебували шість членів команди агенції Reuters, які висвітлювали війну в Україні.

“Один з наших колег вважається зниклим безвісти, а двох інших доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, — заявили в Reuters й додали, що ще троє журналістів у безпеці.