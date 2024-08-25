Про це повідомляє ВВС Україна та Донецька обласна прокуратура.
Як зазначає прокуратура, російські війська вдарили по готелю у м. Краматорськ о 22:35 24 серпня. Ймовірно ворог застосував ракету «Іскандер-М».
“Під прицілом окупантів опинився житловий квартал, де на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами”, — йдеться у повідомленні.
В епіцентрі ворожої атаки пошкоджено будівлю готелю та житлові будинки. Пошукові роботи тривають. На місці працюють рятувальники й правоохоронці.
За даними ВВС, в готелі перебували шість членів команди агенції Reuters, які висвітлювали війну в Україні.
“Один з наших колег вважається зниклим безвісти, а двох інших доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, — заявили в Reuters й додали, що ще троє журналістів у безпеці.
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