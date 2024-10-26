Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко у Telegram-каналі.
Він зазначив, що загалом у Дніпрі загинуло четверо людей, ще 20 поранені.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, серед постраждалих є діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об’єкти.
Нагадаємо, пізно ввечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували ракетами Дніпро. Окупанти поцілили в житлову забудову, там спалахнула пожежа. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля.
Додамо, що за словами Президента України Володимира Зеленського, внаслідок ракетної атаки по Дніпру було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, а також десятки звичайних житлових будинків.
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