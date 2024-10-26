Наслідком ракетного обстрілу Дніпра, що стався напередодні ввечері, стала загибель дружини та 14-річної доньки поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що загалом у Дніпрі загинуло четверо людей, ще 20 поранені.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, серед постраждалих є діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об’єкти.

Нагадаємо, пізно ввечері у п’ятницю, 25 жовтня, росіяни атакували ракетами Дніпро. Окупанти поцілили в житлову забудову, там спалахнула пожежа. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля.

Додамо, що за словами Президента України Володимира Зеленського, внаслідок ракетної атаки по Дніпру було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України – лікарню імені Мечникова, а також десятки звичайних житлових будинків.