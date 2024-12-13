Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“У місті приліт “шахеда” у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки”, – заявив він.
Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.
13 грудня, вночі, окупнти вчергове атакували Україну дронами - у Харкові зафіксовано приліт "шахеда" в житловий будинок.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“У місті приліт “шахеда” у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки”, – заявив він.
Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.