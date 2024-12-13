13 грудня, вночі, окупнти вчергове атакували Україну дронами - у Харкові зафіксовано приліт "шахеда" в житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“У місті приліт “шахеда” у житловий будинок в Індустріальному районі. Попередньо – потрапляння у дах пʼятиповерхівки”, – заявив він.

Зазначається, що інформація про постраждалих не надходила.