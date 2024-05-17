Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Росія впродовж доби атакувала 14 населених пунктів області та Херсон. Снаряди поцілили у житлові квартали, зокрема пошкоджено чотири багатоповерхівки, сім приватних будинків та чотири автомобілі. Прокудін стверджує, що зафіксовано влучання в медзаклад та магазин.

Як уточнив голова Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко, російська армія кілька разів атакувала Корабельний район міста увечері 16 травня. Пошкоджено житлові будинки.
Херсонська МВА/Роман Мрочко/Telegram

15 травня російські військові завдали авіаудару по центру Херсона, в результаті чого було пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. 17 людей пострждали.

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