Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Росія впродовж доби атакувала 14 населених пунктів області та Херсон. Снаряди поцілили у житлові квартали, зокрема пошкоджено чотири багатоповерхівки, сім приватних будинків та чотири автомобілі. Прокудін стверджує, що зафіксовано влучання в медзаклад та магазин.