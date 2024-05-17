Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.
За його словами, Росія впродовж доби атакувала 14 населених пунктів області та Херсон. Снаряди поцілили у житлові квартали, зокрема пошкоджено чотири багатоповерхівки, сім приватних будинків та чотири автомобілі. Прокудін стверджує, що зафіксовано влучання в медзаклад та магазин.
Як уточнив голова Херсонської міської військової адміністрація Роман Мрочко, російська армія кілька разів атакувала Корабельний район міста увечері 16 травня. Пошкоджено житлові будинки.
15 травня російські військові завдали авіаудару по центру Херсона, в результаті чого було пошкоджено житлові будинки та освітній заклад. 17 людей пострждали.
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