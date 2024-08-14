Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
“Від початку доби на цю годину окупанти в Херсонській міській територіальній громаді вбили 1 людину і поранили 10 осіб”, — ідеться в його телеграм-каналі.
За словами Мрочка, травми, несумісні з життям, унаслідок скидання вибухівки з дрона дістав чоловік 1966 р.н. Під час обстрілу він перебував на вулиці.
Крім того, серед поранених 15 річна дівчина, три жінки 39, 40, 49 і чоловіки 41, 58, 59, 62, 75 і 61 року. Останній — у важкому стані.
Мрочко також повідомляє, що один травмований має легкі тілесні ушкодження. Решта постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості.
Усім надається необхідна медична допомога, додав він.
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